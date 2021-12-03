В это воскресенье в Севастополе пройдет городской Чемпионат по регби-7

В Севастопольской городской федерации регби рассказали, что в воскресенье, 5 декабря, на стадионе «Колос» в поселке Сахарная головка пройдет городской Чемпионат по регби -7 среди мужчин.

«Мы уже традиционно закрываем соревновательный год городскими соревнованиями по регби – 7. В этом году участие примут мужские команды из городских университетов, регбийного клуба «Чайка» и команды, сформированные из любителей этого вида спорта», — рассказала руководитель севастопольской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации отметили, что начало игр запланировано 5 декабря на 11:00.

Напомним, 17 октября в Севастополе на стадионе «Металлист» прошёл финал Всероссийских соревнований среди студентов по регби.

Дмитрий Островский