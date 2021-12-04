В Севастополе пьяная парочка, пытаясь уйти от погони, перевернула машину

За вечер успели совершить несколько преступлений

В Севастополе двое пьяных местных жителей, уходя от погони полицейских, попали в серьезное ДТП, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Два товарища 2 декабря изрядно распивали спиртное. При этом один к другому приехал в гости уже пьяный на машине. После еще выпитого в гостях он отправился в находившийся поблизости комиссионный магазин, где купил за пять тысяч рублей пневматический пистолет. Приобретением решил воспользоваться его приятель, который направил пневматическое оружие на девушку, гулявшую с собакой, и пригрозил выстрелить. Та, испугавшись, сообщила своему молодому человеку, который, в свою очередь, вызвал полицию.

За это время пьяная парочка успела вернуть пистолет обратно в комиссионный магазин и попытаться скрыться с глаз очевидцев на автомобиле.

«В районе 5-го километра Балаклавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемый автомобиль и, после того как водитель проигнорировал требование об остановке, начали преследование. Спустя считанные секунды, в районе улицы Хрусталева водитель не справился с управлением: иномарка выехала на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части и перевернулась», — отметили в пресс-службе.

В отношении находившегося за рулем 34-летнего севастопольца составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, за отказ от медицинского освидетельствования и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Ему грозит лишение прав и штрафы.

Сам он был госпитализирован с различными травмами. В отношении его друга — 32 летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за «угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе