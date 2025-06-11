На мосту через реку Чёрную вводится реверсивное движение

Ремонт моста через реку Чёрную в Севастополе продолжается. С 16 июня на участке будет организовано реверсивное движение с регулировкой светофором. Это связано с началом работ на верхней части моста: дорожники обновят покрытие проезжей части, установят новые барьерные ограждения и обустроят пешеходные тротуары.

На время работ движение грузового транспорта массой свыше 20 тонн через мост будет запрещено. Для предотвращения заторов на въезде в Инкерман ограничения на движение грузовиков по трассе «Таврида» будут временно сняты.

В период туристического сезона трасса «Таврида» также может использоваться как альтернативный маршрут объезда ремонтируемого участка.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершение ремонта запланировано на осень 2025 года.

Напомним, ремонт моста начался в конце апреля 2025 года.

Дмитрий Островский

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