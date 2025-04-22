Севастополь взлетел в рейтинге доходности инвестиций в недвижимость

Севастополь значительно улучшил свои позиции в рейтинге доходности инвестиций в недвижимость, заняв 12-е место среди крупнейших городов России с показателем 14,1% годовых. В 2021–2023 годах доходность в городе составляла лишь 6% с учетом аренды и 2,6% без нее, что соответствовало 89-му месту, сообщают аналитики РИА Рейтинг.

Симферополь также вошел в топ, заняв 9-е место с доходностью 15,2%. Лидерами рейтинга стали Иваново (22%), Горно-Алтайск (20,9%) и Челябинск (19,4%). В среднем по России доходность составила 8% годовых, а от аренды — 4,5%. Исследование учитывало инфляцию, налоги и коммунальные платежи. В Норильске, лидере прошлых лет, доходность достигала 29% с учетом аренды (8,3% от сдачи).

Аутсайдерами рейтинга 2025 года стали Москва (-3,7%), Майкоп (-3,1%), Белгород, Южно-Сахалинск, Тверь и Орел, где доходность не покрыла инфляцию. В замыкающую десятку вошли Владивосток (0,2%), Санкт-Петербург (0,3%), Рязань (0,9%) и Хабаровск (1,9%). Полный рейтинг доступен на сайте РИА Новости.

Дмитрий Островский

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