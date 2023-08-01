Спецслужбы Украины готовили убийство главы Минтуризма Крыма 

Происшествия
01-08-2023
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Житель поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Республики Крым, сообщает  пресс-служба регионального управления Следкома.

 

Крымчанин купил пистолет «Glock» с патронами и взрывные устройства. Деньги на него ему частично перевел представитель спецслужб Украины, который еще летом 2022 года склонил его к сотрудничеству. 

Заказчик за вознаграждение поручил подготовить и согласовать убийство министра курортов и туризма, а также предоставить информацию о конспирации и путях отхода после преступления.

Исполнителя задержали с оружием сотрудники УФСБ России по Южному военному округу и УФСБ России по Крыму и Севастополю в Феодосии. 

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

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