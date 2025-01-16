Севастополь попросит средства из госбюджета на утилизацию отходов после сбора мазута

Глава МЧС России Александр Куренков участвовал в Севастополе в заседании федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута.

«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера. Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — на сегодня выделены 78 миллионов рублей. Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава МЧС также постелил Качу, где работали волонтеры. В Каче в районе «Нашего паруса» задействован кран: он поднимает лодку, груженую мешками, что существенно ускоряет вывоз с труднодоступного для техники пляжа загрязненного грунта.

Этот грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения.

«После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе», — добавил глава Севастополя.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующий день был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

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