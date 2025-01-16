В Крещение можно будет совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе

У верующих есть возможность окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир.
Мероприятия пройдут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря.
Расписание Богослужений:
18 января
10:00 – Божественная литургия
12:00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды
17:00 – Всенощное бдение
19 января
10:00 – Божественная литургия
12:00 – Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря
Раздача крещенской воды:
Взять освященную воду можно будет в Свято-Владимирском соборе и Новом Херсонесе у реки Героон 18 и 19 января с 12:00 после окончания Божественной литургии.
Омовение:
18 января
12:00 — 21:00 – Набережная реки Героон в Новом Херсонесе
19 января
12:00 — 21:00 – Набережная реки Героон в Новом Херсонесе
12:00 — 18:00 – Карантинная бухта Свято-Владимирского монастыря
Фото: Анна Корнилова