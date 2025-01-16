В Крещение можно будет совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе

У верующих есть возможность окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир.

Мероприятия пройдут 18 и 19 января в Новом Херсонесе и Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря.

Расписание Богослужений:

18 января

10:00 – Божественная литургия

12:00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды

17:00 – Всенощное бдение

19 января

10:00 – Божественная литургия

12:00 – Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря

Раздача крещенской воды:

Взять освященную воду можно будет в Свято-Владимирском соборе и Новом Херсонесе у реки Героон 18 и 19 января с 12:00 после окончания Божественной литургии.

Омовение:

18 января

12:00 — 21:00 – Набережная реки Героон в Новом Херсонесе

19 января

12:00 — 21:00 – Набережная реки Героон в Новом Херсонесе

12:00 — 18:00 – Карантинная бухта Свято-Владимирского монастыря

Фото: Анна Корнилова