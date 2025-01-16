Как идет ликвидация разлива мазута на Черноморском побережье 

Как сообщает МЧС России, в трех субъектах обследуют 910 километров береговой линии.

Всего:

собраны 164 798 тонн загрязненного песка и грунта;

вывезены 125 766 тонн.

В акватории Керченского пролива:

обследованы свыше 2 220 квадратных километров;

обработаны 42 985 квадратных километров;

использованы 4 464 килограммов сорбента;

собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя:

собраны более 16 тонн нефтесодержащих отходов;

использованы 925 килограммов сорбента;

установлены 2 350 метров боновых заграждений, в том числе 2 140 метров вокруг кормы «Волгонефть-239».

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собраны свыше 175 000 тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». Сегодня утром был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео МЧС России

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