Севастополь помогает с питанием детей в школах Мелитополя

Севастополь в рамках шефной помощи передает необходимое для школ Мелитополя. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что недавно регионом была передана необходимая коммунальная техника для Мелитополя и Мелитопольского района.

После этого в подшефный регион была доставлена посуда для школьных столовых.

«Трудно представить, но детям там просто не из чего было есть. Посуда была разбита, а где-то просто «исчезла». Всего мы передали 3500 столовых наборов для школьников», — уточнил Развожаев.

Он добавил, что сейчас в Мелитополе 1-4 классы кормят бесплатно, и совсем недавно начали кормить бесплатно и старшеклассников из льготных категорий.

Наборы посуды отвезли в школу №6 поселка Мирный. Далее её доставят и в другие учебные заведения.

Ольга Сурикова