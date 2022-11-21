Депутат Госдумы: России нужно готовиться к серьезной обороне в Крыму

России нужно подготовиться к серьезной обороне Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Гурулев —генерал-лейтенант запас — отметил, что командование российской армии уже приступило к созданию оборонительных рубежей в Крыму. Он считает, что военачальники ВС РФ предусмотрели все варианты возможной атаки ВСУ на полуостров, пишет URA.RU.

«Не надо «хотелки» и фантазии путать с реальностью. Как человек военный, скажу следующее: надо быть готовым ко всему. В том числе и к серьезной обороне в Крыму. Сегодня, насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют войсками и руководят спецоперацией, все эти варианты предусмотрели», — заявил Гурулев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении ВСУ на Крым. Он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков военной операции.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории Республики проводятся фортификационные работы.

Ольга Сурикова