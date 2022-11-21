В Севастополе женщина обокрала сотрудницу в одном из медучреждений

В Севастополе задержали бывшую работницу одного из медицинских учреждений за кражу 13 тысяч рублей с банковской карты своей коллеги.

Камеры видеонаблюдения в одном из магазинов зафиксировали как она расплачивалась похищенной картой.

«Во время ночного дежурства 50-летняя работница одного из медучреждений, находясь в служебном помещении, похитила из кошелька своей коллеги банковскую карту и скрылась. С помощью чужой банковской карты она и её приятель приобрели спиртные напитки, продукты питания, сигареты и предметы домашнего обихода на общую сумму 13 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе городского УМВД

Спустя два дня, при попытке оплатить проезд в общественном транспорте женщина поняла, что карта заблокирована и выбросила ее.

На нее заведено уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Феодосии женщина похитила деньги с банковских карт своего квартиросъемщика — участника специальной военной операции.

Ольга Сурикова