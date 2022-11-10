Севастополь получил федеральные деньги для оказания шефской помощи Мелитополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил Мелитополь и передал подшефному городу коммунальную техник.

Он рассказал, что региону передано 5 единиц техники: две совершенно новые комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием (одна из которых будет работать в районе), водовозку для Водоканала и две машины для уборки мусора. Машины КДМ особенно нужны для работы в осенне-зимний период.

«Кроме этого обсудили с главой города много актуальных вопросов. Прежде всего задачу по формированию бюджета на следующий год. Наши специалисты будут помогать с подготовкой этого важнейшего документа. Мы также разработали для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: это и газовое хозяйство, водоснабжение, тепло», — отметил глава Севастополя.

Он добавил, что городу переведены средства из госбюджета для оказания шефской помощи. «Подразумевалось, что эти деньги пойдут на возмещение наших расходов, но летом мы отработали за счет благотворительных фондов, поэтому эти деньги мы тоже направляем подшефным территориям: Старобельскому району ЛНР, Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области», –заключил Развожаев.

Ольга Сурикова