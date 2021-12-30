В Севастополе на пожаре в центре города погиб человек

Пожарных вызвали очевидцы

В Севастополе 29 декабря случился пожар многоквартирном доме в центре города. Очевидцы сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС в 17:58, что по улице Большая Морская идет черный дым из окна на втором этаже.

Загорелась квартира над офисом «Единой России».

В управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. При этом погиб один человек.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Севастополе недавно случился серьезный пожар в частном доме по улице Курчатова, где погиб человек.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети