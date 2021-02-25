Севастополь получил почти 9 миллионов на сдерживание цен на хлеб

Деньги из бюджета города также будут выделены

Севастополь получил из федерального бюджета 8,95 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий, сообщает правительственный портал города.

Такое соглашение, как уже сообщалось, было достигнуто между правительством Севастополя и министерством сельского хозяйства и подписано 18 февраля 2021 года.

Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Севастополь на эти цели направит и деньги из собственного бюджета. Всего в течение года предприятиям хлебопекарной промышленности будет переведено 9,42 млн рублей.

Соответствующие субсидии получат организации и индивидуальные предприниматели, занятые производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток).

«Экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии привела к росту затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Выделяемые бюджетные средства позволят предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсировать расходы, что обеспечит стабильность цен на хлеб в торговых сетях и специализированных хлебных магазинах Севастополя. Прежде всего, речь идёт о социальных сортах хлеба», – отметил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

В свою очередь предприятия, получающие субсидии, обязуются не повышать отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Ольга Сурикова