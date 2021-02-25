Город Жизнь

В Севастополе анонсируют рост цен на топливо

25-02-2021
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Сказывается и сезонный фактор
 
С 1 декабря оптовая цена на бирже увеличилась на 20 %, однако крымская компания сдерживает рост цен за счет собственных поставок. Об этом сообщил руководитель группы компаний «ТЭС» Сергей Бейм, передает издание «Регион online».
В течение зимних месяцев закупка бензина подорожала, но на полуострове розничные цены сдерживали сами поставщики.

Но к весне все может поменяться. Риск увеличения стоимости высокий.

«Все компании пытаются продавать топливо на международный рынок по такой же цене, как и внутри. Если придут к тому, чтобы не обращать внимания на внешний рынок, то роста цен не будет», – приводит издание слова главы ТЭС.

Также он указал на наличие сезонного фактора колебания цен. Весной машин становится больше – поэтому стоимость топлива растет.

Напомним, в Севастополе в декабре было замечено незначительное снижение стоимости автомобильного топлива. 

Ольга Сурикова

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