В Севастополе анонсируют рост цен на топливо

Но к весне все может поменяться. Риск увеличения стоимости высокий.

«Все компании пытаются продавать топливо на международный рынок по такой же цене, как и внутри. Если придут к тому, чтобы не обращать внимания на внешний рынок, то роста цен не будет», – приводит издание слова главы ТЭС.

Также он указал на наличие сезонного фактора колебания цен. Весной машин становится больше – поэтому стоимость топлива растет.

Напомним, в Севастополе в декабре было замечено незначительное снижение стоимости автомобильного топлива.

Ольга Сурикова