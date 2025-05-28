Севастополь подал иск на 520 миллионов рублей против компании «ВАД»

Арбитражный суд Севастополя зарегистрировал исковое заявление к крупнейшему подрядчику региона — акционерному обществу «ВАД». Сумма исковых требований составляет 520 миллионов рублей. Ответчиком выступает компания, выполняющая капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.

Истцом по делу значится ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» — заказчик вышеуказанного контракта. Иск подан 27 мая 2025 года, а в тот же день было подано ходатайство о закрытом судебном разбирательстве.

Контракт между Дирекцией и АО «ВАД» был заключён в феврале 2025 года. Он включает в себя проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту аварийных подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. Общая сумма соглашения составляет 750 миллионов рублей, из которых 70% (около 525 млн рублей) было предусмотрено как аванс подрядчику.

Именно эта сумма — 520 млн рублей — указана в иске, что может свидетельствовать о претензиях к исполнению или возврату авансового платежа. Однако официальные причины обращения в суд пока не раскрываются. АО «ВАД» также задействовано в других проектах в Севастополе. В частности, компания строит дорогу-дублёр, примыкающую к ФОКу «Спартак» на улице Вакуленчука. Сумма контракта по этому объекту составляет 206 миллионов рублей.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города