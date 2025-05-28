На 13 судоремонтном заводе опровергли сообщения о якобы домашнем аресте директора

ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации официально опроверг распространённую рядом информационных ресурсов информацию о якобы домашнем аресте директора предприятия Павла Флори.

Как сообщили в пресс-службе завода, данная информация не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности в полном объёме.

В связи с этим предприятие призывает представителей средств массовой информации, блогеров и пользователей сетевых платформ ответственно относиться к распространению сведений, особенно в условиях продолжающейся Специальной военной операции, когда от точности информации зависит общественное доверие и стабильность работы оборонных объектов.

ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, выполняющее задачи по обеспечению технической готовности сил Черноморского флота. Завод стабильно работает, выполняет заказы по линии Государственного оборонного заказа, а также реализует проекты на других флотах и в зарубежных пунктах базирования. Предприятие продолжит выполнять поставленные задачи в соответствии с государственными интересами и высокими требованиями, предъявляемыми к оборонной отрасли.

Напомним, ранее появилась информация, что директору судоремонтного завода Черноморского флота предъявлено обвинение в мошенничестве.

Дмитрий Островский

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