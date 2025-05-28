Вейпы захватывают Севастополь: каждый четвёртый курильщик выбирает электронки

В Севастополе электронные сигареты и вейпы набирают популярность! В 2024 году 25,4% местных курильщиков выбрали «парить» вместо обычных сигарет, что составляет 7,1% всех жителей города старше 15 лет. Это выводит Севастополь на восьмое место в России по доле вейперов, сообщает аналитическая компания FinExpertiza. Что делает вейпы такими популярными в городе-герое, и стоит ли радоваться этому тренду?

Севастополь «парит» на волне тренда

По данным исследования, в 2024 году число пользователей электронных сигарет в России выросло на 19%, достигнув 5,3 миллиона человек. В Севастополе вейпы стали настоящим хитом: каждый четвёртый курильщик предпочитает их традиционному табаку. Город оказался в одной лиге с Москвой, Санкт-Петербургом и Свердловской областью, а лидерами стали Магадан и Чукотка, где «электронки» выбрали больше половины курильщиков.

На улицах Севастополя вейпы стали частью повседневности. Молодёжь и взрослые «парят» на Приморском бульваре, у моря или в кафе, наслаждаясь фруктовыми вкусами и отсутствием сигаретного дыма. Вейп-шопы на каждом углу предлагают девайсы от ярких одноразок до стильных перезаряжаемых систем, что делает их доступными для всех.

Жители города ценят вейпы за удобство, модный дизайн и меньший запах по сравнению с сигаретами. К тому же, многие считают их менее вредной альтернативой табаку, хотя врачи напоминают, что никотин в любом виде вредит здоровью. Но есть и тревожные новости: в 2024 году в России впервые за годы выросло общее число курильщиков — с 21,1% до 22,2% взрослого населения. В Севастополе этот тренд тоже заметен. Вместо того чтобы бросать курить, многие горожане просто переходят на вeyпы, сохраняя зависимость.

Эксперты бьют тревогу

«Популярность растёт по всей стране, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. — За два года число пользователей «электронок» увеличилось на четверть, тогда как обычных курильщиков стало меньше. Но общее число никотинозависимых всё равно выросло, и это повод задуматься».

В Севастополе власти держат рынок под контролем: вейпы нельзя рекламировать, продавать несовершеннолетним или использовать в общественных местах. Все устройства проверяются на безопасность, а высокие акцизы повышают их стоимость. Но это не останавливает севастопольцев, для которых «парить» стало частью городской культуры.

Вейпы в Севастополе — это не только мода, но и стиль жизни. Горожане с девайсами в руках стали привычной картиной на набережной или в парке Победы. Однако медики призывают не забывать: никотин в вейпах опасен, и лучший выбор — полный отказ от курения. Жителям советуют наслаждаться свежим морским воздухом без лишнего риска для здоровья.

Дмитрий Островский

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