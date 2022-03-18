Севастополь отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией (фоторепортаж)

Сегодня вся Россия отмечается великий день – восьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Но для севастопольцев и крымчан этот праздник является особенно знаковым.

В Севастополе прошел целый ряд праздничных мероприятий, в которых приняли участие горожане, участники тех исторических событий, первые лица города и флота, депутаты Госдумы и заксобрания Севастополя.

Первым в череде мероприятий – стало традиционное возложение цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

На Сапун-горе все желающие приняли участие в высадке 370 деревьев: можжевельника, катальпы, сосны, кедра, сливы и лириодендрона.

В мероприятии, в частности, приняли участие депутаты заксобрания Севастополя, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и депутат Госдумы Татьяна Лобач.

«Сегодня мы высадили деревья в память о тех, кто погиб, защищая и освобождая наш славный город в годы Великой Отечественной войны. В эти дни крайне важно показать преемственность поколений, ведь именно сейчас молодые ребята с оружием снова вынуждены защищать нашу Родину от фашизма», — отметил вице-спикер Илья Журавлев.

Прошел в Севастополе и автопробег, приуроченный к годовщине «Русской весны». В нем участвовали, в частности, байкеры из клуба «Ночные волки»

Несколько десятков мотоциклистов с флагами Российской Федерации и наклейками с буквой «Z» и две сотни автомобилистов в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, участвовали в мотопробеге, чествуя прохожих.

Прямо в эти минуты на площади Нахимова в самом сердце Севастополя проходит праздничный концерт с участием лучших севастопольских коллективов и звезд российской эстрады. Судя по кадрам телеканал «СТВ», ведущего прямую трансляцию с площади, там собралось несколько тысяч горожан.

Сегодня почти целый день на площади Нахимова проходил сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина