В Севастополе стартовали торжественные мероприятия по случаю восьмилетия Русской весны

18 марта для жителей Севастополя и Крыма – великий день. Историческая дата, когда крымчане и севастопольцы вернулись домой.
В Севастополе сегодня запланирован целый комплекс торжественных мероприятий, приуроченных к этой великой и значимой для нашего народа дате.
Первым в череде мероприятий – стало традиционное возложение цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
В мероприятии приняли участие первые лица города и флота, ветераны, общественники, депутаты заксобрания Севастополя, участники тех героических событий.
«За восемь лет в Севастополе и Крыму сделано очень много. Мы все видим, что наше государство не жалеет никаких средств, чтобы повысить уровень благосостояния, жизни крымчан и севастопольцев, поэтому мы как никто понимаем, что сейчас происходит, и к чему стремится наше государство.
Выражаю огромную благодарность руководству нашей страны и российскому народу за то, что мы все вместе создаем полноценную социальную и экономическую инфраструктуру», — обратился к севастопольцам вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
Также сегодня пройдут следующие праздничные мероприятия:
12:00 – на мемориальном комплексе «Сапун-гора» пройдет международная акция «Сад памяти». Севастопольцы высадят порядка 400 саженцев.
13:00 – от Сапун-горы стартует автомотопробег по Севастополю. Организатор акции – «Ночные волки». Колонна проедет по центральным улицам города и направится на гору Гасфорта.
14:00 – 00:00 – на площади Нахимова пройдет сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.
15:00 – 19:00 – на горе Гасфорта состоится торжественное открытие стелы «Героям России», и также будет организована программа в поддержку российских солдат.
18:00 – 00:00 – на площади Нахимова состоится концерт-митинг в поддержку российских солдат, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ранее активисты молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР в преддверии празднования годовщины «Русской весны» отмыли от грязи и пыли основание вечного огня у подножия памятника Солдату и Матросу.
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина