В Севастополе женщина наехала на ребенка на пешеходном переходе и скрылась

Ребенок обратился за медпомощью только через несколько часов

В Севастополе 17 марта на проспекте Победы женщина-водитель наехала на мальчика и скрылась с места ДТП.

В ГИБДД сообщение поступило около 18:00 из детской городской больницы, куда обратился за медицинской помощью 10-летний мальчик. Он стал участником ДТП около 12 часов дня при переходе проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом водитель автомобиля Nissan, совершивший наезд на ребенка, с места ДТП скрылся.

«После сообщения из больницы и анализа видеозаписей, сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказалась женщина 1982 года рождения», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России Севастополю Мария Нажа.

Также отмечается, что пострадавший ребенок получил травмы легкой степени тяжести и после оказания медпомощи отпущен домой.

На виновницу составлено 4 административных материала: за оставление водителем места ДТП; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; непредоставление преимущества в движении пешеходу; нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Напомним, В Севастополе на Камышовом шоссе была сбита пожилая женщина. От полученных травм она скончалась в больнице.

Ольга Сурикова