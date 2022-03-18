В Севастополе высадили около 400 деревьев «Сада Памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла в Севастополе в третий раз.
На Сапун-горе все желающие сегодня, 18 марта, приняли участие в высадке 370 деревьев: можжевельника, катальпы, сосны, кедра, сливы и лириодендрона.
В мероприятии, в частности, приняли участие депутаты заксобрания Севастополя, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и депутат Госдумы Татьяна Лобач.
«Сегодня мы высадили деревья в память тех, кто погиб, защищая и освобождая наш славный город в годы Великой Отечественной войны. В эти дни крайне важно показать преемственность поколений, ведь именно сейчас молодые ребята с оружием снова вынуждены защищать нашу Родину от фашизма», — отметил вице-спикер.
Напомним, в мемориальном комплексе «Сапун-гора» возле центральной аллеи добровольцы уже традиционно высаживают деревья в память об участниках обороны и освобождения Севастополя. Международная акция «Сад Памяти» традиционно стартует в Севастополе. Впервые высадка состоялась в 2020 году и была посвящена 75-летию Великой Победы.