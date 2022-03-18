Тематический авто- и мотопробег прошел в Севастополе 18 марта

Автопробег и мотопробег, приуроченный к годовщине «Русской весны», прошел в Севастополе 18 марта. В нем участвовали, в частности, байкеры из клуба «Ночные волки»

Несколько десятков мотоциклистов с флагами Российской Федерации и наклейками с буквой «Z» и две сотни автомобилистов в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, участвовали в мотопробеге, чествуя прохожих.

«Сегодня во время мотопробега мотоциклистов, автопробега участников событий Русской весны и всех неравнодушных севастопольцев ощущалась такая мощь, энергетика и такие эмоции, как ровно восемь лет назад, когда все севастопольцы сплотились разом и отстояли свое право вернуться домой. Я горжусь тем, что живу в Севастополе, горжусь нашими гражданами. С праздником дорогие жители города-героя Севастополя», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Праздничная колонна и члены мотоклуба «Ночные волки» проехали по центральным улицам Севастополя и проследовали к Сапун-горе, а далее к горе Гасфорта.

На Сапун-горе была сделана остановка. Это место очень символично для жителей города, ведь именно там в 1944 году произошел один из главных боев при освобождении Севастополя от фашистской оккупации.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина