Почему в Севастополе управленцев больше, чем строителей?

Городу-герою необходима модернизация системы профтехобразования
«Кем работать, чем мне заниматься?»
Вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев на протяжении последних нескольких лет регулярно говорит о необходимости восстановления системы профтехобразования, которая существовала в городе в советское время.
Во времена СССР в Севастополе функционировало 27 профтехучилищ, сегодня – только 10, то есть их число сократилось почти в три раза. При этом вузы города без устали штампуют юристов, экономистов, а в последнее время – даже представителей экзотических специальностей в области, к примеру, подводной археологии.
При этом в реальности на рынке труда города востребованы именно рабочие специальности. Более того, именно эти специальности более высокооплачиваемые.
Причина падения интереса молодежи к рабочим специальностям, по мнению Журавлева, заключается в том, что они перестали быть престижными в нашем обществе. Эту тенденцию можно переломить, интересно и содержательно рассказывая о них в средствах массовой информации и социальных сетях, но на это должна быть воля руководства города.
Популяризация рабочих профессий
Илья Журавлев считает, что популяризация рабочих специальностей поможет сбалансировать рынок труда, молодежь сможет успешно реализовать себя в Севастополе и не станет уезжать в поисках лучшей жизни в другие регионы РФ, а то и вовсе за границу.
– Я неоднократно говорил о том, что городу необходимо возрождать престиж рабочих специальностей, восстановить систему профтехобразования, которая бы готовила действительно востребованные на рынке кадры. Ко мне часто обращаются севастопольцы, чьи дети, имея три высших образования, не могут найти работу. Зато в городе практически невозможно найти толкового автослесаря, сварщика или строителя, – рассказывает Илья Журавлев.
В качестве примера диспропорции подготовки кадров в городе Журавлев приводит следующий факт. В 2020 году набрано 50 абитуриентов на специальность «Строительство и эксплуатация зданий» и 82 абитуриента – на специальность «Архитектура».
Молодежь говорит и думает иначе
– Выпускники школ не хотят получать рабочую специальность из-за того, что она потеряла престиж. Поэтому предлагаю реализовать масштабный информационный проект, направленный на популяризацию рабочих профессий среди нашей молодежи, – говорит вице-спикер. – У нас есть государственный телеканал «СТВ», есть издание Заксобрания Севастополя «Севастопольские известия». Почему бы на площадке этих государственных СМИ не рассказать о талантливых выпускниках и студентах наших профтехучилищ, которые многого добились в своей профессии, проявили себя в учебе? Также необходимо рассказать о наших профтехучилищах, о том, каких специалистов они готовят: от поваров и кондитеров до судостроителей и дизайнеров.
Популяризовать престиж профессионального образования, по мнению вице-спикера, могут и общественные молодежные организации, которые активно работают в социальных сетях.
– С молодежью нужно говорить на понятном и доступном ей языке, сейчас это язык социальных сетей. Если на родителей сегодняшних выпускников можно повлиять с помощью телевидения и печатной прессы, то на самих молодых людей нужно влиять через соцсети, – уверен Журавлев.
Эффективным инструментом влияния на выпускников севастопольских школ может стать молодежный парламент, который формируется на базе Заксобрания города.
– Этот институт и должен, по идее, направлять развитие нашей молодежи в правильное русло: привлекать к занятию спортом, пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься патриотическим воспитанием и, конечно, объяснять, в каких профессиональных сферах выпускники школ могут себя наиболее эффективно реализовать, – уверен вице-спикер.
Кто нужен рынку труда Севастополя
С позицией вице-спикера солидарна и директор Центра занятости Светлана Рендак.
Директор Центра занятости рассказала, что на рынке труда сейчас действительно ощутим дефицит представителей рабочих профессий.
– На сегодняшний день наиболее востребованными на рынке труда города, помимо врачей, медсестер, бухгалтеров, инженеров и учителей, являются виноградари, водители, повара, кухонные рабочие, подсобные рабочие, слесари-сантехники, уборщики служебных и производственных помещений, электрогазосварщики, электромонтеры, – рассказала Рендак.
Как мы видим, из перечисленных вакансий только врачи и учителя средней школы должны обладать высшим образованием, всех остальных специалистов готовят профтехучилища.
Светлана Рендак также отметила, что, согласно данным на 1 февраля 2021 года, уровень безработицы в городе составил 4,7%,, в то время как в прошлом году он был на уровне 3,8%. То есть мы видим динамику роста безработицы в регионе.
При этом следует помнить, что речь идет только об официальной статистике, нужно помнить о так называемой скрытой безработице, ведь многие горожане попросту не становятся на учет в Центр занятости.
Здесь возникает логичный вопрос: что делают власти города для выравнивания дисбаланса между специалистами, в которых нуждается рынок труда, и теми, которых готовят севастопольские вузы?
Власти готовы поддержать профтехобразование
За разъяснениями мы обратились к профильному вице-губернатору. Игорь Михеев пояснил, что правительство Севастополя предпринимает целый комплекс усилий, направленных на поддержку развития профтехобразования в регионе.
Так, в Севастополе утвержден топ-регион профессий и специальностей, который отражает потребность работодателей в квалифицированных кадрах.
– Активно внедряется практико-ориентированное обучение (дуальное обучение), работодатели принимают участие в разработке учебных программ. За последние два года открыты новые специальности: архитектура, земельно-имущественные отношения, строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, – говорит Игорь Михеев.
В рамках госзаказа за счет бюджета города на 2020-2021 годы выделено 2170 мест в учреждениях среднего профессионального образования, из них по линии департамента здравоохранения – 250 мест, по линии департамента образования и науки – 1920 мест.
Предполагается, что эти выпускники будут работать в школах, детских садах, поликлиниках и больницах города. Таким образом будет закрыта острая нехватка кадров в этих отраслях.
Михеев добавил, что в «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года» утвержден план мероприятий по модернизации системы среднего профессионального образования, предполагающий подготовку специалистов для нужд таких отраслей, как судостроение, туризм, автодело (транспорт), строительство, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг и торговля, сфера городского и жилищно-коммунального хозяйства, медицина.
Фактически и вице-спикер местного парламента Илья Журавлев, и профильный вице-губернатор Игорь Михеев, и руководитель Центра занятости Светлана Рендак говорят о том, что в регионе назрела необходимость полномасштабной модернизации системы профтехобразования.
Весь вопрос в том, сумеют ли парламентарии, чиновники и сотрудники других профильных ведомств наладить эффективный диалог и возродить советскую систему профтехобразования.
Нельзя не согласиться с тезисом Журавлева о том, что корень проблемы не в том, что молодым людям негде учиться, а в том, что у современной молодежи нет запроса на получение профтехобразования. Таким образом, главным компонентом популяризации рабочих специальностей должны стать материалы в местных СМИ о преимуществах такого образования, распространение информации в соцсетях, а также соответствующая работа молодежных организаций города.
Будем надеяться, что конструктивный диалог будет налажен и профтехобразование станет востребованным у севастопольской молодежи. В этом случае не только удастся закрыть дефицит вакансий в бюджетных учреждениях и на производствах города, но и – что самое важное – обеспечить высокооплачиваемыми рабочими местами молодежь. В результате молодые севастопольцы не будут искать счастья на материке или за границей, а будут трудиться и жить в родном городе, имея достойный уровень жизни и с уверенностью глядя в завтрашний день.
Дарья Тимофеева
Источник: kp.ru