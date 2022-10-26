Севастополь не планирует покупать новую иллюминацию к Новому году

Департамент городского хозяйства Севастополя не будет закупать новую праздничную иллюминацию в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Закупка новых элементов праздничной иллюминации в 2022 году не планируется — финансирование из бюджета города Севастополя на приобретение новых элементов праздничной иллюминации в 2022 году не предусмотрено», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, еще в 2020 году руководитель горхоза Евгений Горлов сообщал, что в Севастополе было закуплено праздничной иллюминации на 60 миллионов рублей.