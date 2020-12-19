Украшение Севастополя к Новому году обошлось в 60 миллионов рублей

Работы должны быть завершены к 25 декабря

В этом году Севастополь к Новому году украшали световыми объектами с акцентом на три тематики – флот, вода и музыка, говорится на сайте правительства.

Большая часть украшений пришлась на городское кольцо: подвесы в виде пушек, парусов, парусников.

«На Приморском бульваре установлены композиции в виде деревьев и фонаря, на смотровой площадке монтируется ротонда, в окружении музыкальных инструментов.

К центральной елке на площади Нахимова можно будет попасть через светящиеся арки.

На Синопском спуске установлена световая композиция в виде фонтана и светодиодных каскадов вдоль лестницы.

На площади Ушакова центральная ель обрамлена круговой волнообразной композицией.

На площади Восставших установлен праздничный маяк с парусниками.

Также улицы города украсят светящиеся консоли и подвесы с изображением снеговиков («Снеговик с елкой», «Снеговик на лыжах», «Снеговик жонглер»).

В парке Победы появилась новая световая композиция с дельфинами», — рассказали подробности в пресс-службе.

Всего в городе установили около 500 новых световых объектов и примерно 200 ранее используемых инсталляций.

Из прошлогодних украшений в разных районах города можно увидеть новогодние ели, объемно-пространственные конструкции («2021», «Люди», «Карета и лошади», «Фонтан», «Моряк и морячка», «Ангелы», «Северное сияние», «Космонавты», «Я люблю Севастополь», «Бриг Меркурий»), консоли, перетяжки («Фаберже», «Каскады звезд», «Банты с ленточками», «Морозные узоры и ель», «Большие и малые звезды», «Триколлор»), в парке Учкуевка оформлена входная зона, установлен шатер на новогоднюю ель, украшены цветочные клумбы.

И.О. главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что «желание сделать город красивым» обошлось городу почти в 60 миллионов рублей, пишет Forpost. Он заверил, что закупленная праздничная иллюминация будет использоваться не один год.

В украшении города также участвуют представители бизнеса.

Завершить работы по установке всех элементов планируется до 25 декабря.

Напомним, в этом году городские власти не планируют торжественных мероприятий, приуроченных к открытию главной елки Севастополя.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя