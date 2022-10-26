Жителя Краснодара осудили за торговлю опасной чачей на пляжах Севастополя

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края, торговавшего на пляже фальсифицированным алкоголем.

«Установлено, что мужчина летом 2022 года приехал в Севастополь для заработка в сфере торговли. При этом он привез спиртосодержащую жидкость объемом 5 л, которую планировал реализовать под видом алкогольной продукции «чачи», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Торговал он чачей в торговой палатке на пляже в Нахимовском районе города.

По заключению экспертов, изъятая у него жидкость содержит опасные для жизни и здоровья химические вещества и не может использоваться в пищевых целях.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова