Развожаев рассказал, в чем Севастополь впереди планеты всей

Он отчитался за два года своей работы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на сессии Заксобрания подчеркнул, что в Севастополе самые высокие темпы строительства жилья.

«Всего в 2020 году введено 574 тысячи кв м жилья. Мы тут вообще рекордсмены мира. У нас 408 тысяч кв м — индивидуальные жилые дома просто зарегистрированы. Хотя понятно, что построены они были не в 2020 году. 166 тысяч кв м – многоквартирные дома. Это задел, который застройщики сделали за предыдущие периоды», – сказал губернатор.

Не мог не затронуть он тему ввода в эксплуатацию проблемных жилых домов. По его словам, работа в этом направлении ведется вместе с прокуратурой города.

«Мы сразу договорились: есть 109 домов украинского наследия, в которых живут люди. Мы утвердили список проблемных объектов и пополнение невозможно. По этим 109 домам мы постараемся обеспечить 100% ввод. В этом году мы ввели в эксплуатацию пять проблемных домов на ул. Шевченко и проспекте Античном. Еще по 14 домам рассмотрен вопрос», – отметил Развожаев.

Отдельно он рассказал о решении жилищных проблем детей сирот и молодых семей. В этом гоуд было куплено или отремонтировано 19 квартир. На эти цели было выделено из федерального бюджета 134,3 млн рублей.

«Квартиры купить за эту цену нужных параметров мы не смогли, поэтому приняли решение – участие долевого строительства с помощью счетов эскроу. Это позволит в 2022 году достроить и сдать 54 квартиры. В этом году также вручено 49 сертификатов на приобретение жилья для молодых семей. Решаются вопросы и с аварийным ветхим жильем», – рассказал Развожаев.

Напомним, в Севастополе представлен на обсуждение проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный. Пока для визуализации представлены два объекта — Театр оперы и балета и Академии хореографии.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя