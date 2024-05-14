Два жителя Краснодара совершили разбойное нападение на иностранца в Севастополе

Перед судом в Севастополе предстанут двое жителей Краснодара, которые обвиняются в разбойном нападении, хищении паспорта и денег у иностранного гражданина, сообщает пресс-служба полиции города.

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По версии следствия, в октябре 2022 года некий мужчина сообщил краснодарцам о том, что гражданин сопредельного государства, проживающий в Севастополе, может хранить дома крупную сумму, и предложил им вместе на него напасть. Они приехали к нему днем.

Обесточив жилище, налетчики выманили жильца из квартиры, представились правоохранителями и, продемонстрировав «липовое» удостоверение, заставили проехать с ними якобы для выяснения его причастности к наркоторговле. При этом они отобрали у мужчины паспорт.

После этого налетчики отвезли потерпевшего в лес и, угрожая ножом, молотком и пассатижами, потребовали передать им один миллион рублей якобы за непривлечение к уголовной ответственности. В итоге их добычей стали 120 тысяч рублей, золотая цепочка и перстень. Затем они забрались в квартиру потерпевшего, где забрали еще 80 тысяч в присутствии его матери.

Украшения и деньги участники преступной группы поделили поровну между собой и потратили по своему усмотрению, а похищенный паспорт выбросили.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Материалы дела в отношении третьего соучастника разбойного нападения выделены в отдельное производство. Ведется его розыск.

Ольга Сурикова