В Правительстве утвердили цену квадрата жилья для льготников

В правительстве Севастополя считают, что в среднем квадратный метр жилья на вторичном и первичном рынке стоит 141 тысячу рублей.

Такую сумму городские власти установили на 2024 год для жилищных сертификатов, предназначенных для детей-сирот.



Напомним, в 2021 году городские власти принимали аналогичный акт со стоимостью квадрата в 99 тысяч рублей. В январе 2022 года аналитики сообщали, что в нашем городе цена за квадратный метр вторичного жилься составляла 144 379, 00 рублей, что являлось пятым показателем в стране.