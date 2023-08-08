В Севастополь выросли объемы ввода жилья, но упала обеспеченность им

Севастополь за год поднялся на 6 пунктов и занял 13 место в рейтинге

городов России по объемам ввода жилья, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

По данным агентства, в прошлом году в Севастополе ввели 556, 9 тыс квадратных метров. В целом в городе в 2022 году на человека приходилось 22,5 квадратных метра .

Стоить отметить, что по этому показателю Севастополь «просел» поскольку по итогам 2021 года на человека приходилось 26, 1 квадратных метров.

Тем не менее, городу-герою не удалось вернуть себе третье место в России, которое удалось занять в 2020 году.