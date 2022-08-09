Севастополь провалился в рейтинге регионов по вводу жилья

Севастополь за год упал на 16 позиций и занял 19 строчку в рейтинге регионов России по объемам введенного за 2021 год жилья, сообщается в исследовании РИА-рейтинг.

По итогам 2020 года наш город занимал 3 позицию, а в 2021 году уже 19 строчку. Согласно данным составителей рейтинга, в Севастополе в прошлом году ввели на 20% меньше квадратных метров, чем в 2020, что потянуло вниз и остальные показатели.

Например, упала средняя обеспеченность квадратными метрами на душу населения с 28, 3 до 26, 1 квадратного метра на человека.

Примечательно, что лидер рейтинга не изменился. Уже на протяжении нескольких лет им остается Краснодар, где на человека сейчас приходится порядка 39, 9 метров жилья при населении чуть менее миллиона.

В целом по стране в 2021 году введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше показателя предыдущего года. При этом 48% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста жилищного строительства в городах составил 16%.

Напомним, Севастополь попал в топ городов России с самым дорогим жильем.

Фото: Юрия Югансон

Дмитрий Островский