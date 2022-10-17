Сегодня День гимна нашего города-героя Севастополя

Впервые горожане услышали песню «Легендарный Севастополь» 68 лет назад со сцены Дома офицеров флота.

В 1954 году композитор Вано Ильич Мурадели и поэт Петр Михайлович Градов написали песню о Севастополе к 100-летию первой героической обороны и к 10-летию освобождения города от фашистов.

В 1994 году песня стала официальным гимном Севастополя. В 2015 году Законодательное собрание вновь утвердило «Легендарный Севастополь» — гимном города-героя.

«Каждый раз, когда слышу гимн Севастополя — сердце замирает. Невероятной мощи слова и музыка», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев

Ты лети, крылатый ветер,

Над морями, над землей.

Расскажи ты всем на свете

Про любимый город мой.

Всем на свете ты поведай,

Как на крымских берегах

Воевали наши деды

И прославились в боях.

Легендарный Севастополь,

Неприступный для врагов,

Севастополь, Севастополь —

Гордость русских моряков.

Здесь на бой, святой и правый,

Шли за Родину свою

И твою былую славу

Мы умножили в бою.

Скинув черные бушлаты,

Черноморцы в дни войны,

Здесь на танки шли с гранатой,

Шли на смерть твои сыны.

Если из-за океана

К нам враги придут с мечом,

Встретим мы гостей незваных

Истребительным огнем.

Знает вся страна родная,

Что не дремлют корабли

И надежно охраняют

берега родной земли.