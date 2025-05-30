Севастополь — лидер роста цен на новостройки в России: +42% за год

Севастополь оказался на первом месте по росту цен на новостройки среди крупных городов России. По данным аналитиков «Циана», за год жильё в новых домах в городе подорожало на 42% — это самый высокий показатель среди всех регионов, вошедших в исследование.

Для сравнения: в среднем по стране рост цен за год составил около 12%, что лишь немного выше уровня инфляции. В тройке лидеров, кроме Севастополя, оказались Челябинск (+25%) и Воронеж (+24%).

При этом в мае, по данным «Циана», рост цен в целом по России замедлился и составил всего 0,5%. Околонулевая динамика отмечена в большинстве городов, а снижение цен наблюдалось, например, в Нижнем Новгороде (-4,1%) и Ярославле (-1,3%).

Аналитики отмечают, что темпы роста цен на новостройки в России замедляются уже пятый месяц подряд. Однако Севастополь, несмотря на общую тенденцию, продолжает оставаться в числе самых быстро дорожающих городов страны.

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Дмитрий Островский

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