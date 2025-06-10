В Краснодаре задержали севастопольца за экстремистские призывы в соцсетях

Полиция Севастополя совместно с ФСБ и прокуратурой задержала 70-летнего мужчину, который публично призывал к насилию и экстремистской деятельности через интернет.

В ходе проверки соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли на его странице много материалов с призывами к насилию по национальному признаку, угрозами в адрес медиков и оскорблениями разных этнических групп. Мужчина, который временно проживал в Краснодаре, был задержан севастопольскими полицейскими при поддержке коллег из Краснодара и Росгвардии. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города