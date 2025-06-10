Лауреатам премии города Севастополя выплатят 250 тысяч рублей

В городе наградят достойных в области культуры, медицины, физической культуры и спорта, премия в области общественной деятельности, журналистики, образования и туризма.
Лауреаты определены в соответствии с постановлением Правительства.
✅ Премия в области культуры присуждается Народному вокальному коллективу «Ремикс» Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя Культурный комплекс «Корабел».
✅ Премия в области медицины присуждается Громову Артему Борисовичу, травматологу-ортопеду, заведующему отделением травматологии и ортопедии в «Городской больница №5».
✅ В области физической культуры и спорта награду взял спортсмен-дзюдоист Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Александр Юрьевич Шалимов.
✅ Премия за общественную деятельность присуждается Володину Валерию Ивановичу, директору музейного комплекса «35-я береговая батарея».
✅ Награду в области журналистики отдали Поперечнюку Андрею Владимировичю, начальнику службы информационных программ ГТРК «Севастополь».
✅ Премия в области образования присуждается Прокопенко Андрею Михайловичу, преподавателю организации «Основ безопасности и защиты Родины» ГБОУ «Билингвальная гимназия №2».
✅ Лучшей в сфере туризма названа Дыгова Любовь Борисовна, ООО «Гастрорест».
Размер премии составит 250 тысяч рублей.
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