Севастополь хотят сделать городом свободным от продажи энергетиков

В Заксобрании Севастополя разрабатывается закон Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории города. Автором выступил местный депутат, экс-сенатор, Сергей Колбин.

Ранее три года назад Заксобрание Севастополя приняло закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки.

Необходимость принятия данного нормативного акта тогда, в том числе, пояснялась и несколькими смертельными случаями из-за употребления несовершеннолетними энерготоников.

Напомним, с марта 2025 года запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

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Ольга Сурикова