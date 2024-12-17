Полное завершение работ по восстановлению газоснабжения Северной стороны Севастополя запланировано на 14:00

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию с газом на Северной стороне.

Как уже сообщалось, ночью произошел технологический инцидент на сетях газоснабжения. Специалисты ГУП «Севастопольгаз» оперативно локализовали нештатную ситуацию и не допустили ее развития. Магистральные сети были восстановлены уже ночью, и газ был подан.

В настоящее время специалисты «Севастопольгаза» осуществляют подомовой обход для завершения мероприятий по восстановлению газоснабжения наших абонентов. Допуск работников газовой службы к газовому оборудованию необходим для обеспечения безопасности, прошу отнестись с пониманием, пояснил губернатор.

Полное завершение работ по восстановлению газоснабжения запланировано на 14:00.

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Ольга Сурикова