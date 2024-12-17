При утреннем мониторинге береговой полосы в Краснодарском крае были обнаружены пятна мазута

Нефтепродукты вынесло на берег после крушения двух танкеров «Волгонефть» у берегов Керчи. Пятна мазута видны на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России, также работают волонтеры. От оперативных служб сейчас на месте трудятся 267 человек.

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Анна Левина