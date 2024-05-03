Севастополь готовится к празднованию Пасхи на фоне повышенных мер безопасности

В это воскресенье православные жители Севастополя встретят один из главных христианских праздников — Воскресение Христово. На фоне действующего «жёлтого» уровня террористической угрозы, городские власти предприняли комплексные меры для обеспечения безопасности верующих.

Пасхальные богослужения запланированы в 51 храме и 2 монастырях по всему городу. Однако в этом году Свято-Владимирский Собор в Херсонесе закрыт на реконструкцию, поэтому богослужение будет проходить во временном храме на территории музея-заповедника. В связи с ограниченной вместимостью этого временного храма, организаторы рекомендуют горожанам выбрать для посещения храмы, расположенные ближе к их дому.

В ночь с 4 на 5 мая, чтобы обеспечить комфортное перемещение верующих к местам празднования, будет ограничена остановка и стоянка транспорта на улице Суворова. Кроме того, в ночные часы будет усилено движение общественного транспорта — троллейбусы и автобусы будут курсировать до раннего утра, чтобы все желающие могли посетить богослужения.

Троллейбусы № 7, 9, 10, 12, а также автобусы № 3, 103, 62, 106 продолжат ходить после 21:00 4 мая и до окончания праздничных мероприятий. Интервал их движения будет варьироваться от 40 минут до одного часа.

Для обеспечения безопасности, у входов в храмы будут установлены металлодетекторы, а также будут дежурить сотрудники полиции, казаки, народные дружины и противопожарная служба. Власти призывают граждан заранее приходить на службы, чтобы избежать больших скоплений людей.

6 мая запланирована встреча Благодатного огня, который затем будет распределен по всем храмам Севастопольского благочиния. В преддверии праздника власти напоминают о важности бдительности: при обнаружении любых подозрительных предметов или действий следует незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Напомним, в Севастополе с 31 июля 2022 года после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.