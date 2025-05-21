В Севастополе простились со старшиной 2-й статьи Виталием Алтуховым

21 мая 2025 года в Севастополе состоялась церемония прощания со старшиной 2-й статьи Виталием Михайловичем Алтуховым, погибшим в ходе боевых действий.

Виталий Алтухов родился в городе Стаханове, где провёл детство и юность. Служил в Военно-морском флоте, что укрепило его дисциплину и ответственность. В 2014 году, после событий на Украине, он решил защищать родные территории, а позже переехал с семьёй в Севастополь.

С началом специальной военной операции в 2022 году Алтухов сразу присоединился к боевым действиям. Сначала он воевал в составе добровольческого отряда БАРС, а затем подписал контракт с Министерством обороны РФ. За время службы он освоил несколько военных специальностей, включая работу с миномётами, и накопил значительный боевой опыт. Алтухов был уважаем товарищами и командованием, получил государственные и ведомственные награды.

Виталий Алтухов погиб в бою в Курской области. Его помнят как целеустремлённого и надёжного человека, который пользовался авторитетом в своём подразделении.

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