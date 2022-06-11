Севастополь дал старт отправки партии зерна из Старобельска в Россию

Запущена работа элеватора

Из Старобельского района в Россию отправлена первая партия зерна — 650 тонн. Помощь в формировании законодательной базы и упрощении таможенных процедур, а также взаимодействие с фермерами оказывали представители севастопольской команды, направленные в регион восстанавливать мирную жизнь и экономику.

«Первое, что они сделали — восстановили железнодорожные пути и впервые за 8 лет запустили работу старобельского элеватора. Именно по этим путям состав с зерном отправился в Россию. По сути это один из основных шагов по запуску экономики района, ведь сельское хозяйство там — основной вид деятельности. В отрасли работает порядка 4000 человек», — рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что на складах старобельских фермеров около 100 тысяч тонн различной сельхозпродукции. Задача севастопольских специалистов — помочь с ее реализацией.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем мессенджере также указал, что следующей неделе на российский рынок запланирована отправка семян подсолнуха.

Напомним, в Севастополь прибыла первая крупная партия зерна из Запорожья на временное хранение.

Ольга Сурикова