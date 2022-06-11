В Севастополе простились с летчиком-штурманом и добровольцем, погибшими на Украине

Профессиональные военные

В Севастополе 10 июня проводили в последний путь двух военнослужащих, которые погибли во время специальной военной операции на Украине.

Биографии и боевой путь бойцов приводит в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Дмитрий Сергеевич Таранец — старший лейтенант, летчик-штурман вертолета

Ми-8, вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 бригады армейской авиации.

Он родился на Камчатке, но потом его отца перевели служить в Севастополь, где Дмитрий уже и вырос. Жил и учился в Каче, закончил школу №13, был участником терробороны весной 2014 года в Севастополе, затем окончил военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани.

«Дмитрий выбрал путь — служить своей Родине, и отдал свою жизнь защищая нашу страну от неонацизма», — отметил губернатор.

Второй похороненный боец — Валерий Павлович Краснослободцев — капитан-лейтенант. Когда началась специальная военная операция, вызвался добровольцем и в 58 лет примкнул военным, участвующих в СВО.

Он родился и вырос в Севастополе, в 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова.

Ольга Сурикова