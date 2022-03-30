В Севастополе рецидивист из Северного Кавказа терроризировал бизнесмена и его семью

Его подельник объявлен в розыск

В Севастополе будут судить выходца из одной из республик Северного Кавказа, который обвиняется в вымогательстве $ 5 млн у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Оперативники завершили расследование уголовного дела о крупном вымогательстве. Ими было установлено, что житель Северного Кавказа, который уже отсидел за разбой, решил нажиться на севастопольского бизнесмене. Он стал вымогать у него несуществующий долг, который у него якобы возник перед бывшими бизнес-партнерами.

Предпринимателю он приходил угрожать вместе со своим приятелем. Когда угрозы ему и семье не помогли, вымогатели избили коммерсанта и потребовали выплатить крупную сумму.

Опасаясь за свою жизнь, севастополец обратился в полицию. Один из его обидчиков задержан, его дело уже передано в суд. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Второй обвиняемый объявлен в розыск.

Напомним, ранее трое крымчан попытались похитить севастопольского бизнесмена, чтобы получить выкуп, однако на выезде из города была задержаны силовиками.

Ольга Сурикова