В Севастополе за сутки с коронавирусом госпитализировано 37 человек

Вирус отступает

В Севастополе по состоянию на утро 30 марта зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 6 человек в возрасте от 67 до 96 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 37 человек. Выписаны 56 пациентов. На данный момент в больницах находится 241 пациент, из них 158 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 645 человек, выздоровели 78 454.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 30 марта сделали прививку от коронавируса 307 904 человека. Второй этап вакцинации прошли 296 683 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 30 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.