Севастополь 91-й в рейтинге городов России по масштабам строительства квартир

В Севастополе на начало 2024 года строят 0, 21 кв. м. квартир на одного жителя города. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Это 91-й показатель в России. Больше всего квартир строят в Краснодаре. Там показатель строящегося метража превышает севастопольский в 25 раз.

2023 год стал рекордно успешным для российского жилищного строительства, с вводом в эксплуатацию более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является историческим максимумом. Это значительно превышает показатели предыдущих лет, например, в 2010 году было введено менее 60 миллионов, а в 2005 году – около 43,6 миллиона квадратных метров жилья. Явный прогресс в строительстве виден не только по цифрам, но и визуально во многих городах и пригородах России, где активно возводятся новые здания.

Кроме того, за 2023 год было построено более 14 тысяч многоквартирных домов, обеспечив почти 1,5 миллиона новых квартир и значительно улучшив жилищные условия миллионов граждан. Это в четыре раза больше, чем 20 лет назад в 2003 году, когда было возведено всего 400 тысяч новых квартир.

В начале 2024 года Москва лидирует по объемам строительства жилья с 16,6 миллионами квадратных метров, за ней следуют Санкт-Петербург (6,3 млн кв. м) и Краснодар (6 млн кв. м), с Екатеринбургом (3,9 млн кв. м) и Тюменью (2,9 млн кв. м) замыкающими пятерку лидеров. Включая Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Уфу и Красноярск, эти города демонстрируют значительные объемы нового жилья.

По строительству жилья на душу населения лидирует Краснодар с более чем 5 кв. м на человека, отражая строительный бум, характерный также для Тюмени и Владивостока, где показатели составляют около 3-3,5 кв. м на человека. Города-спутники Москвы, Красногорск и Мытищи, а также Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань также показывают высокие показатели, превышающие 2 кв. м на человека. В целом, российские города находятся в фазе активного строительства, с медианным показателем около 1 кв. м на жителя, что свидетельствует о широкомасштабном строительном буме по всей стране.

Москва и Санкт-Петербург, несмотря на большие абсолютные объемы строительства, занимают в рейтинге удельных показателей строительства на душу населения соответственно 30-е и 34-е места с результатами 1,29 и 1,21 кв. м на жителя.

Напомним, Севастополь в седьмом десятке в итоговом рейтинге регионов РФ.