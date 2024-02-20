Овсянников встретит свой день рождения на свободе, но в браслете

Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог, сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк.

Суд начнет 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя (2016-2019) , который был задержан в своем лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима.

По условиям залога Овсянников не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну. Он также обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00 и носить электронный браслет.

Стоит отметить, что у Дмитрия Овсянникова 21 февраля день рождения.

Напомним, сообщения о том, что Дмитрий Овсянников арестован в Лондоне за нарушение санкций и отмывание денег появились 1 февраля этого года.