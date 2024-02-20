Специалисты утверждают о невозможности переноса аэродрома из Юхариной балки

Аэродром в Юхариной балке нельзя закрывать или переносить в другое место – в этом убеждены представители Севастопольского отделения ДОСААФ России, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Напомним, что в новом генплане территория аэродрома отдана под жилые зоны и зоны смешанной и общественно-деловой застройки.

Причиной, по которой на это месте не должно быть аэродрома, по словам и. о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, является расположение СНТ в непосредственной близости от него. Однако власти города закрывать аэродром пока не планируют, а даже если и закроют перенесут в другое место.

Перенос аэродрома из Юхариной балки фактически невозможен – уверены представители ДОСАФФ.

«Мы смотрели со специалистами авиационных служб другие возможные месторасположения в городе Севастополе таких аэродромов – у нас нет такого места, то есть это единственное хорошее место, равнинный участок, где действительно для авиации это необходимо», — отметила глава ДОСААФ в Севастополе Наталья Шевчук.

Более того, именно нынешнее расположение аэродрома даёт много преимуществ для развития малой, средней и беспилотной авиации в нашем регионе.