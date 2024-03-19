Севастополь 62-й в стране по уровню зарплат

Севастополь за год просел на 6 позиций в рейтинге регионов России по уровню зарплат в различных отраслях и занял 62-е место в стране. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг, опираясь на данные Росстата.

По итогам 2023 года в нашем городе самая большая средняя зарплата в отрасли сухопутного транспорта. По данным аналитиков, она находится на уровне 64 тыс. рублей. В 2022 году также лучше всего в Севастополе платили в транспорте, но средняя зарплата насчитывала 56 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если смотреть более детально, то в основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа.

При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые. Второй по представленности стала отрасль «Госслужба», которая в 12 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты.

Обращаясь к отдельным субъектам РФ, можно отметить, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Москве, согласно статистике, в отрасли «Финансовые услуги» средняя зарплата составляет 256 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Стоит отметить, что в данной отрасли работает чуть более 300 тысяч человек или 6% всех работников столицы.

Напомним, Севастополь упал на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 64 строчку в рейтинге регионов России по уровню благосостояния населения.