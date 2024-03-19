Из Белгородской области эвакуируют 9000 детей

Об эвакуации 9000 детей из Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Такое решение принято в связи с регулярными обстрелами города украинской артиллерией.

Детей из приграничных районов отправят в Пензу, Тамбов, Калугу, Ставропольский край.

За неделю в Белгородской области из-за обстрелов погибли 16 мирных жителей, 98 человек получили ранения.

Губернатор также сообщил, что Грайворонский округ Белгородской области обесточен в результате утреннего обстрела ВСУ.

«С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен», — заявил он.

Напомним, сегодня утром в результате обстрела в Белгороде ребенку оторвало часть руки.

Фото: пресс-служба губернатора Белогородской области